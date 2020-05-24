Сеул, , 10:36 — REGNUM 24 мая в столице Южной Кореи с рельсов сошел поезд, следовавший по маршруту от станции Панхва до станций Санильдон и Мачхон. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей транспортной компании Seoul Metro.

По их словам, инцидент произошел в 1:40 по местному времени, когда состав покинул станцию Пальсан.

Известно, что восстановить движение по пятой ветке метрополитена удалось спустя 11 часов в 12:50 по местному времени.

В настоящее время выясняются точные причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, с 13 мая в Сеульском метро ввели масочный режим. Данная мера была введена в рамках режима повседневного карантина.

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