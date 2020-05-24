Владивосток, , 10:29 — REGNUM Подросток в возрасте тринадцати лет устроил в Приморском крае ДТП на угнанном автомобиле своего отца, в результате чего пострадали четверо детей. Об этом 24 мая сообщает региональное управление МВД.

По данным правоохранителей, ДТП произошло на 14-м км автодороги «Дальнегорск-Краснореченский». Находившийся за рулем Honda Odyssey 13-летний подросток, взявший без спросу ключи от отцовского автомобиля и поехавший на нем кататься с друзьями, не справился с управлением и съехал с дороги.

«В результате ДТП пострадали четверо несовершеннолетних в возрасте от 11 до 16 лет», — говорится в сообщении и уточняется, что по данному факту проводится проверка.

Также указывается, что трое подростков получили в результате ДТП ушибы и ссадины, а шестнадцатилетняя девушка — была госпитализирована. Правоохранители подчёркивают, что состояние опьянения у угнавшего автомобиль отца не было установлено.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что женщину и ее троих маленьких детей доставили в больницу после дорожного происшествия в Уфе.