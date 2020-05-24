Барнаул, , 09:46 — REGNUM Из-за вспышек коронавируса в общежитии Алтайского государственного медицинского университета и Алтайской краевой клинической больнице скорой медицинской помощи, статистика распространения коронавируса на Алтае значительно ухудшилось. Как сообщает сегодня, 24 мая, оперативный штаб региона, только за последние сутки выявлен 71 новый носитель. Большинство положительных тестов получено в Барнауле (69 человек).

Коронавирус. Алтайский край Zdravalt.ru

Общее количество носителей вируса в Алтайском крае составляет уже 1325 человек. Большинство из них проживают в Барнауле (589), Змеиногорском районе (246) и Бийске (121). Именно на этих территориях были допущены наиболее крупные вспышки коронавируса.

«Тяжелых больных в госпиталях 32, из них подключены к аппаратам ИВЛ 14 пациентов», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце текущей недели в регионе был ужесточен масочный режим, однако руководители края и его столицы не торопятся сами носить средства индивидуальной защиты. А всё потому, что в постановлении губернатора Виктора Томенко не написано, что маски нужно носить в помещениях работающих организаций. Как это сказывается на статистике заболеваемости, можно только догадываться.

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