Иркутск, , 09:27 — REGNUM Вспышка SARS-CoV-2 среди вахтовиков значительно ухудшила статистику распространения коронавируса в Иркутской области. Как сообщает сегодня, 24 мая, оперативный штаб региона, только за последние сутки выявлены 116 новых носителей вируса. Из 952 зараженных, находящихся в инфекционных отделениях стационаров, 456 вахтовиков.

Общее число выявленных положительных тестов составляет уже 1194. За весь период выздоровели 255 человек, девять — скончались.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 мая отмечалось, что в Приангарье выявили 120 новых носителей SARS-CoV-2.

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