Чита, , 09:20 — REGNUM Круг выявленных носителей коронавируса продолжает ширится в Забайкальском крае. Как сообщает сегодня, 24 мая, оперативный штаб региона, только за последние сутки выявлено 59 положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число выявленных носителей составляет уже 817, из них 12 — погибли.

«Скончались в ковидных госпиталях мужчины 68 лет и 61 года. У обоих диагносцирована пневмония, ковид, плюс тяжёлые сопутствующие заболевания. Оба находились на кислородной поддержке (ИВЛ)», — сказано в официальной информации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 23 мая в регионе было выявлено уже 758 носителей коронавируса, причём 31 из них — за сутки.

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