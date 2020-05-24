Уфа, , 08:59 — REGNUM Женщину и ее троих маленьких детей доставили в больницу после дорожного происшествия в Уфе. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба ГИБДД Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла днем 23 мая. Автомобиль «Лада Гранта», под управлением мужчины 1972 года рождения, ехал по ул. Гончарова. На перекрестке с ул. 40 лет Октября он столкнулся с автомобилем «Hyundai Solaris».

В этой аварии пострадали женщина 31-го года и ее дети: девочки 4-х и 7-ми лет, а также сын 2-х лет. Все они ехали в салоне «Лада Гранта».

По предварительной информации, пассажиры во время поездки не пристегнулись ремнями безопасности. Сотрудники ГИБДД считают, что из-за этого во время ДТП девочку 7-и лет выбросило из автотранспортного средства.

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