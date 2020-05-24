Москва, , 08:23 — REGNUM Празднование Пасхи не оказало влияния на динамику эпидемии коронавируса в стране. Об этом заявил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян, передает РИА Новости.

«В остальных регионах динамика сохранилась, поэтому можно сделать вывод, что в пасхальные праздники люди не стали общаться больше и не заразили друг друга», — сказал Тавадян.

Эксперт рассказал, что после майских праздников рост количества заражений опасным вирусом наблюдался только в Москве, что связно, прежде всего, с увеличением числа тестов.

Как сообщало 24 мая ИА REGNUM, в стране только в столичном регионе преодолели пик распространения коронавируса.

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