Мехико, , 07:49 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,3 были зафиксированы на территории Мексики, сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр землетрясения располагался в 122 километрах к юго-западу от муниципалитета Мапастепек. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 35 километров. Ощутили ли подземные толчки жители региона не сообщается. Также не поступало данных о возможных разрушениях или пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM 22 мая землетрясение магнитудой 6,1 произошло у берегов Мексики. Эпицентр сейсмособытия находился в 200 километрах от города Сан-Хосе-дель-Кабо на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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