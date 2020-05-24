Вашингтон, , 07:34 — REGNUM Мощные колебания земной поверхности зафиксированы в акватории Атлантического океана, сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение магнитудой 5,9 единиц с очагом на глубине 10 км сейсмологи наблюдали в 05:52 (мск) в дали от заселенной человеком суши. Ближайший обитаемый остров Святой Елены с населением 271 человек находился на расстоянии 1148 км от эпицентра.

Ранее сообщалось о землетрясении у берегов греческого острова Крит.

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