Минск, , 07:49 — REGNUM В районе деревни Ходаково в Минском районе 23 мая произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, двое — получили легкие телесные повреждения, сообщили 23 мая в пресс-службе министерства внутренних дел Белоруссии.

Авария произошла приблизительно в 10:40. Предварительно известно, что водитель автомобиля Toyota с прицепом выехал на соседнюю полосу движения и столкнулся с автомобилем Renault, который ехал в попутном направлении. В результате удара оба транспортных средства съехали в кювет.

В результате столкновения транспортных средств из салона автомобиля Renault выбросило 71-летнюю пассажирку, которая находилась на заднем сидении машины. Женщина скончалась в медицинском учреждении.

Водитель автомобиля Renault и его супруга, которая также находилась в машине на переднем сидении, получили легкие телесные повреждения и были доставлены в лечебное учреждение.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Гродненской области столкнулись фура и легковой автомобиль, погибла 28-летняя водитель.