Нижневартовск, Югра, , 07:10 — REGNUM Гражданин, захвативший 23 мая заложников в московском банке, является 34-летним жителем Нижневартовска (ХМАО) Алексеем Б. Об этом ТАСС сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в отношении Алексея Б. Федеральной службой судебных приставов России возбуждено 12 исполнительных производств в разных регионах страны. В целом он должен различным финансовым организациям в Югре, Санкт-Петербурге и в Краснодаре более 1,8 млн рублей.

Напомним, по факту захвата заложников в московском отделении банка на улице Земляной Вал возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ («Захват заложника»).