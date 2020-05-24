Вашингтон, , 05:15 — REGNUM Спецборт авиакомпании «Аэрофлот» с гражданами страны на борту направляется из Нью-Йорка в Москву и Уфу. Об этом сообщает на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.

Сообщается, что ожидаемое время посадки рейса SU103 в Шереметьево — 12:09 мск.

Также сообщается, что на борту Boeing 777−300 летит 370 граждан РФ, среди них есть школьники и младенцы.

«Домой возвращаются 12 школьников и 21 студент. Мы находимся в тесном контакте с их родителями и руководством принимающих регионов, в первую очередь с администрацией Санкт-Петербурга», — написал посол РФ в США Анатолий Антонов на странице дипмиссии в Facebook.

Как сообщало 24 мая ИА REGNUM, спецборт авиакомпании «Уральские авиалинии» вернёт на родину 88 граждан России из индийского Гоа.

Читайте ранее в этом сюжете: Спецборт вернёт из Индии в Россию 88 граждан страны