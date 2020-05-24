Вашингтон, 24 мая 2020, 05:15 — REGNUM Спецборт авиакомпании «Аэрофлот» с гражданами страны на борту направляется из Нью-Йорка в Москву и Уфу. Об этом сообщает на сайте аэропорта имени Джона Кеннеди.
Сообщается, что ожидаемое время посадки рейса SU103 в Шереметьево — 12:09 мск.
Также сообщается, что на борту Boeing 777−300 летит 370 граждан РФ, среди них есть школьники и младенцы.
Как сообщало 24 мая ИА REGNUM, спецборт авиакомпании «Уральские авиалинии» вернёт на родину 88 граждан России из индийского Гоа.
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