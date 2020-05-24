Москва, , 04:46 — REGNUM За сутки площадь лесных возгораний в России, увеличилась почти на 5 тыс. га и составила 11,7 тыс. га. Об этом информирует пресс-служба «Авиалесоохраны».

Сообщается, что на текущий момент в России было зафиксировано 64 лесных пожара.

Кроме того, уточняется, что пожары зарегистрированы в 14 регионах страны.

Как сообщало 24 мая ИА REGNUM, на 11 733 гектаров лесов пожарные продолжают борьбу с огнем. Более 40% пожаров приходится на Хабаровский край.

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