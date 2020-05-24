Екатеринбург, , 03:19 — REGNUM Спецборт авиакомпании «Уральские авиалинии» вернёт на родину 88 граждан из индийского Гоа. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

«В аэропорту Гоа только что завершилась посадка российских туристов на вывозной рейс U6−3618», — сообщили в авиакомпании.

Также сообщается, что из 44 пассажиров летят до Ростова-на-Дону, 41 — до Уфы и трое до Екатеринбурга.

Вывозной рейс прибудет в аэропорт Платов в 3:15.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, в Екатеринбурге специалисты встретили 92 пассажиров вывозного рейса авиакомпании «Россия» из Гоа.

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