Екатеринбург, 24 мая 2020, 03:19 — REGNUM Спецборт авиакомпании «Уральские авиалинии» вернёт на родину 88 граждан из индийского Гоа. Об этом говорится в сообщении перевозчика.
Также сообщается, что из 44 пассажиров летят до Ростова-на-Дону, 41 — до Уфы и трое до Екатеринбурга.
Вывозной рейс прибудет в аэропорт Платов в 3:15.
Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, в Екатеринбурге специалисты встретили 92 пассажиров вывозного рейса авиакомпании «Россия» из Гоа.
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