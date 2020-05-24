Гуанчжоу, Китай, , 03:17 — REGNUM Восемь человек погибли в результате обрушения строительных лесов на стройплощадке в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 23 мая агентство Синьхуа.

Бюро по чрезвычайным ситуациям уезда Лунчуань при городе Хэюань сообщило, что рабочий упал с лесов, который начали рушиться в обед по местному времени 22 мая. Восемь человек погибли, во время оказания им помощи, еще один человек находится на лечении. В настоящее время идет расследование причин обрушения.

Как сообщало ИА REGNUM, пять человек погибли и двое получили ранения после обрушения стены на строительной площадке в городе Снъян в провинции Шэньси на севере страны.

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