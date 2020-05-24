Афины , , 02:47 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,3 у берегов греческого острова Крит, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения располагался в 141 километре к югу от города Ираклион. Очаг сейсмособытия находился на глубине 10 километров. Данных о возможных пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая у берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр находился в 58 километрах от Ираклиона на глубине 10 километров. Пострадавших не было.

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