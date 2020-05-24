Екатеринбург, 24 мая 2020, 02:38 — REGNUM Нападающий «Урала» Павел Погребняк, инфицированный коронавирусом, пожелал следить за здоровьем и не заразиться опасным вирусом. Об этом футболист рассказал по телефону РИА Новости.
Кроме того, Погребняк выразил благодарность актеру и эстрадному исполнителю Михаила Боярского за слова поддержки.
Как сообщало 22 мая ИА REGNUM, нападающий екатеринбургского «Урала» Погребняк заразился коронавирусом.
Читайте ранее в этом сюжете: Нападающий «Урала» Погребняк заразился коронавирусом