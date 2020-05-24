Екатеринбург, , 02:38 — REGNUM Нападающий «Урала» Павел Погребняк, инфицированный коронавирусом, пожелал следить за здоровьем и не заразиться опасным вирусом. Об этом футболист рассказал по телефону РИА Новости.

«Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. А кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок», — сказал форвард.

Кроме того, Погребняк выразил благодарность актеру и эстрадному исполнителю Михаила Боярского за слова поддержки.

Как сообщало 22 мая ИА REGNUM, нападающий екатеринбургского «Урала» Погребняк заразился коронавирусом.

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