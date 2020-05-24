Киев, , 02:26 — REGNUM Версия о самоубийстве найденного мертвым депутата Верховной рады Валерия Давыденко неправдоподобна, считает его коллега член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов, сообщает Страна.UA.

«Я совершенно не верю в версию самоубийства, он человек абсолютно не суицидальный, — отмечает Шахов, подчеркивая жизнерадостность погибшего депутата. — …Я считаю, что он просто не мог застрелиться. Это явно убийство».

Ранее о смерти депутата Верховной рады сообщил замглавы МВД Антон Геращенко. Давыденко был найден мертвым в туалете в одном из здание в Киеве. Смертельное ранение депутат получил в голову. Рядом с телом был обнаружен пистолет. Следователи прорабатывают все версии случившегося.

Напомним, Валерий Давыденко был безпартийным депутатом, членом комитета Рады по вопросам экономического развития.