Киев, 24 мая 2020, 02:26 — REGNUM Версия о самоубийстве найденного мертвым депутата Верховной рады Валерия Давыденко неправдоподобна, считает его коллега член депутатской группы «Доверие» Сергей Шахов, сообщает Страна.UA.
Ранее о смерти депутата Верховной рады сообщил замглавы МВД Антон Геращенко. Давыденко был найден мертвым в туалете в одном из здание в Киеве. Смертельное ранение депутат получил в голову. Рядом с телом был обнаружен пистолет. Следователи прорабатывают все версии случившегося.
Напомним, Валерий Давыденко был безпартийным депутатом, членом комитета Рады по вопросам экономического развития.