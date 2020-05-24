Магас, , 01:06 — REGNUM Подземные толчки зафиксированы в двух городах и поселке в Ингушетии, 24 мая сообщает пресс-служба управления МЧС по республике.

Были зарегистрированы колебания магнитудой Mb-4,3; Ms-3,2. Сейсмособытие ощущали жители села Троицкое Сунженского района, а также городов Сунжа и Карабулак. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая в Канаде было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,2.

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