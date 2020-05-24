Ростов-на-Дону, , 00:08 — REGNUM Цистерна с газом опрокинулась на автотрассе в Тарасовском районе Ростовской области. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Авария произошла около 17:00 мск на 894-м километре трассы М-4 «Дон» возле станицы Дячкино. На место происшествия была направлена спецтехника для перекачки газа и транспортировки транспорта.

Уточняется, что в цистерне перевозился газ аргон, вещество не является токсичным или огнеопасным. Угроза утечки газа отсутствует. В результате ДТП никто не пострадал.

Для ликвидации последствий аварии были привлечены 15 человек и пять единиц техники. Тягач и цистерна были убраны с проезжей части в течение двух часов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Уфе, в результате которого пострадала женщина с тремя детьми.

Читайте ранее в этом сюжете: Женщина с тремя детьми была госпитализирована после ДТП в Уфе