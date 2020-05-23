Уфа, 23 мая 2020, 22:55 — REGNUM Женщина и трое её детей пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Уфе. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по Башкирии.
Авария произошла на перекрёстке улиц Гончарова и 40 лет Октября. Столкнулись легковой автомобиль «Лада Гранта» под управлением мужчины 1972 года рождения и автомобиль Hyundai Solaris.
В результате ДТП пострадали пассажиры «Лада Гранта», 31-летняя женщина и трое её детей, мальчик двух лет и девочки семи и четырёх лет. Все пострадавшие госпитализированы.
Предварительно установлено, что все пассажиры «Лады Гранта» вопреки требованиям безопасности, не были пристёгнуты ремнями. Дети находились в автомобиле без удерживающих устройств. Из-за этого при столкновении автомобилей семилетнюю девочку от удара выбросило из салона. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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