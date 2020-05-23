Казань, , 22:40 — REGNUM Уголовное дело было возбуждено следователями по факту гибели женщины в результате нападения на неё собаки в Казани. Об этом 23 мая сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Татарии.

Тело 71-летней женщины было обнаружено её дочерью 22 мая в доме на улице Юдина в Казани. На теле женщины были обнаружены укусы и кровоподтёки.

По предварительным данным, женщина пришла во двор частного дома для работы в огороде и чтобы покормить свою собаку. Животное сорвалось с приязи и покусало хозяйку. Позднее собаку нейтрализовали сотрудники правоохранительных органов.

По факту гибели женщины было заведено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сотруднике полиции, применившем табельное оружие для спасения пьяного мужчины от напавшей на него собаки в Санкт-Петербурге.

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