Хайдарабад, Индия, , 22:16 — REGNUM Девять трупов были найдены в колодце в деревне Горрекунта (штат Телангана, Индия), сообщает 23 мая Синьхуа.

По словам сотрудника местной полиции, трупы были найдены 21 мая в открытом колодце на холодильном складе в Горрекунте.

«Шестеро погибших были членами одной семьи из Западной Бенгалии, а остальные трое — из Бихара», — пояснил один из правоохранителей.

21 мая из колодца извлекли четыре тела, а на следующий день после откачки воды из колодца — ещё пять.