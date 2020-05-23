Карачи, Пакистан, , 22:09 — REGNUM Согласно официальному отчету, число погибших в результате авиакатастрофы в пакистанском Карачи 22 мая составило 97 человек, 23 мая сообщает агентство Reuters.

Известно, что двое из 99 человек на борту лайнера «Пакистанских авиалиний» выжили. Жертв на земле, несмотря на серьезные разрушения, не было.

В настоящий момент черный ящик самолета уже найден, расследование причин крушения ведет правительственная комиссия.

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