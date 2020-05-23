Москва, , 22:05 — REGNUM Водитель легкового автомобиля погиб в результате ДТП в Новой Москве. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в Троицком административном округе Москвы, возле поворота на деревню Ширяево. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, въехав в столб уличного освещения.

От удара столб буквально вырвало из земли, сам автомобиль перевернулся на бок. В результате аварии погиб водитель автомобиля. На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики.

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