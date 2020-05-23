Сан-Франциско, США, , 21:38 — REGNUM В Сан-Франциско крупным пожаром охвачена верфь, сообщает 23 мая телеканал CBS.

Пожар начался около 14:00 мск на одном из портовых складов, а затем пламя перекинулось на пирс.

Огонь виден за несколько километров от места возгорания, а дым покрывает большую часть залива.

Пожарные и полиция перекрыли несколько улиц в районе горящей верфи.

Огонь до сих пор не удаётся ликвидировать. Пожарные пытаются спасти стоящий рядом военный корабль SS Jeremiah O`Brien, на борту которого находится музей.

На месте пожара уже сосредоточено около 100 сотрудников пожарной охраны со спецтехникой.

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