Киев, , 21:24 — REGNUM Уголовное дело по факту гибели депутата Рады Валерия Давыденко заведено полицией на Украине. Об этом 23 мая сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко в своём Facebook.

Тело депутата Рады было найдено в 18:37 мск в одном из помещений его собственного офиса в Киеве на улице Большой Васильковской. Его обнаружила уборщица, которая немедленно сообщила об этом в полицию. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Давыденко был найден с огнестрельным ранением, которое оказалось фатальным. Следователями полиции города Киева было начато уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативные группы и криминалисты. Проводится ряд необходимых следственных мероприятий по установлению причин и обстоятельств гибели народного депутата. Идёт сбор информации, в том числе изучаются записи с камер видеонаблюдения, расположенных рядом с местом происшествия.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обнаружении тела депутата Верховной Рады Украина Давыденко в помещении его собственного офиса в городе Киеве.

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