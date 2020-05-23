Киев, , 21:23 — REGNUM Предварительной причиной смерти найденного мертвым в своем офисе депутата Рады Валерия Давыденко признано самоубийство, сообщил 23 мая на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

«Предварительная версия — самоубийство», — написал советник главы МВД.

Шкиряк рассказал, что на месте происшествия работает оперативная группа полиции.

«Также там лично находятся глава национальной полиции Украины Игорь Клименко и руководитель ГУ нацполиции в Киеве Андрей Крищенко», — пишет Шкиряк.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Киеве в туалете своего офиса был найден мертвым депутат Рады Валерий Давыденко. Причиной смерти было признано огнестрельное ранение в голову.

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