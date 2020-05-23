Чебоксары, , 20:15 — REGNUM Мать и трое детей пострадали в результате столкновения четырёх автомобилей в Чувашии. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Массовое ДТП произошло в Козловском районе возле деревни Андреево-Базары. По предварительным данным, 18-летний житель Урмарского района совершая манёвр столкнулся сдвигавшимся во встречном направлении «УАЗом».

От удара внедорожник выбросило на встречную полосу движения, где он столкнулся с легковым автомобилем Mitsubishi Outlander, который, в свою очередь, зацепил грузовой автомобиль Scania.

В результате ДТП пострадала семья, ехавшая в Mitsubishi Outlander из Нижнего Новгорода. Пассажирка, женщина 35 лет и трое её детей 11, семи и восьми лет, были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Все участники ДТП прошли медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение, которое показало отсутствие алкоголя в крови у всех участников. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования ДТП в Чувашии, в результате которого погибли пять человек.

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