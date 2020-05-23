Хэюань, , 19:51 — REGNUM Восемь человек погибли, один пострадал в результате обрушения лесов в китайской провинции Гуандун. Об этом 23 мая сообщает агентство «Синьхуа».

Трагедия произошла на строительной площадке рядом с городом Хэюань около 12:00 по местному времени. Произошло обрушение лесов с работавшими на них людьми.

В результате ЧП на месте происшествия от полученных травм скончались восемь человек, ещё один был госпитализирован с травмами лёгкой степени тяжести.

По факту произошедшего начато расследование.

Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших и 15 пострадавших в результате обрушения на стройке во Вьетнаме.

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