Хэюань, 23 мая 2020, 19:51 — REGNUM Восемь человек погибли, один пострадал в результате обрушения лесов в китайской провинции Гуандун. Об этом 23 мая сообщает агентство «Синьхуа».
Трагедия произошла на строительной площадке рядом с городом Хэюань около 12:00 по местному времени. Произошло обрушение лесов с работавшими на них людьми.
В результате ЧП на месте происшествия от полученных травм скончались восемь человек, ещё один был госпитализирован с травмами лёгкой степени тяжести.
По факту произошедшего начато расследование.
Ранее ИА REGNUM сообщало о десяти погибших и 15 пострадавших в результате обрушения на стройке во Вьетнаме.
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