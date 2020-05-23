Красногорск, , 20:14 — REGNUM Специалисты министерства экологии Московской области после обследования акватории Москвы-реки в районе Красногорска отрабатывают различные версии появления маслянистых пятен на поверхности реки. Об этом 23 мая сообщается на официальной странице ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что после того, как от жителей Красногорска поступила информация о появлении маслянистых пятен, образовавшихся на Москве-реке в месте впадения реки Банька, сотрудники ведомства незамедлительно выехали на место загрязнения и зафиксировали наличие маслянистых пятен неизвестного происхождения.

«В данный момент идёт обследование акватории Москва-реки. Отрабатываются версии причины загрязнения, от незаконного слива сточных вод в реку до сброса топлива с корабля», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее от жителей Московской области поступали жалобы на обмеление реки Оки, которое, по мнению экспертов, было вызвано разработкой песчаных месторождений.

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