Москва, , 19:02 — REGNUM Мужчина, пытавшийся взять заложников в московском отделении «Альфа-банка», уже имеет судимость, сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По утверждению агентства, неудавшийся захватчик был судим за угон автомобиля.

Ранее СМИ сообщали, что злоумышленник имеет крупную задолженность по кредитам, проявляет признаки психического расстройства, а также находится в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 34-летний мужчина ворвался в отделение Альфа-Банка» на улице Земляной Вал в Москве и под угрозой взрыва самодельной бомбы удерживал в заложниках посетителей.

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