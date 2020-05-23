Москва, , 18:39 — REGNUM Задержанный при попытке захватить заложников в московском отделении «Альфа-банка» мужчина будет направлен на психиатрическую экспертизу, сообщает 23 мая «Интерфакс» со ссылкой на неназванный информированный источник.

По утверждению источника агентства, у задержанного «есть видимые признаки душевного расстройства».

Напомним, ранее сообщалось, что причиной такого поступка стала крупная задолженность по кредитам.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая 34-летний мужчина зашел в отделение «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве и, угрожая взорвать бомбу, удерживал как заложников посетителей этого финансового учреждения.

В ходе спецоперации преступник был задержан полицией. Бомба оказалась муляжом.

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