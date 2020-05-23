Москва, , 18:27 — REGNUM Сотрудники полиции не смогли сразу допросить мужчину, который взял заложников в офисе «Альфа-банка» в Москве. Об этом сегодня, 23 мая, сообщают столичные СМИ.

Напомним, что мужчина взял заложников в офисе «Альфа-банка», расположенном в Москве на улице Земляной Вал. Он угрожал взорвать отделение и требовал крупную сумму денег.

Силовики провели спецоперацию и обезвредили злоумышленника. Никто не пострадал. Взрывное устройство оказалось муляжом.

После задержания сотрудники правоохранительных органов попытались сразу допросить злоумышленника, но им это не удалось, так как мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.