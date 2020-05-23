Москва, , 18:21 — REGNUM Известная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала «Комсомольсокй правде», что она в шоке от требования мужчины, захватившего заложников в отделении банка на Земляном Валу в Москве, привезти ее к нему. «Я в шоке. Просто все пишут, что захватчик требовал меня» — подтвердила она в видеокомментарии. Сейчас в результате действия отряда правоохранительных органов злоумышленник арестован. Никто из заложников не пострадал.