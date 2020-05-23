Москва, 23 мая 2020, 18:21 — REGNUM Известная телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала «Комсомольсокй правде», что она в шоке от требования мужчины, захватившего заложников в отделении банка на Земляном Валу в Москве, привезти ее к нему. «Я в шоке. Просто все пишут, что захватчик требовал меня» — подтвердила она в видеокомментарии. Сейчас в результате действия отряда правоохранительных органов злоумышленник арестован. Никто из заложников не пострадал.
«Патриотическое и духовное воспитание»
Ольга Бузова в шоке от требований захватчика отделения банка привезти ее
23 мая 2020 года стало известно о захвате заложников в московском отделении Альфа-банка на Земляном валу. По предварительным данным, в заложниках оказались пятеро человек. Захватчик угрожает взорвать здание.