Москва, , 17:09 — REGNUM Разблокировано дорожное движение у отделения «Альфа-банка» в центре Москвы, где ранее неизвестный удерживал в заложниках шесть человек и угрожал взрывом, сообщает 23 мая РИА Новости со ссылкой на столичную Госавтоинспекцию.

Ранее перекрытое движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка, а также по Сыромятнической улице полностью открыто.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Москве на улице Земляной Вал неизвестный мужчина, угрожая устроить взрыв, пытался захватить в заложники шесть человек в одном из офисов «Альфа-банка». Злоумышленник задержан полицией.

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