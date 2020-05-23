Москва, , 17:01 — REGNUM По факту захвата заложников в офисе Альфа-банка в Москве возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 23 мая, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России.

Уголовное дело было возбуждено по статье 206 УК РФ («Захват заложников»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, захват заложников сегодня был осуществлен в отделении Альфа-банка на Земляном Валу в Москве. Злоумышленник угрожал взорвать отделение. Также он требовал крупную сумму денег.

В ходе спецоперации мужчина был задержан. По предварительным данным, взрывное устройство, которым он угрожал, оказалось муляжом.