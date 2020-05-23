Москва, , 16:56 — REGNUM Злоумышленник, пытавшийся захватить заложников в одном из офисов «Альфа-банка» в Москве, приехал в столицу из одного из регионов РФ, сообщил 23 мая журналистам начальник пресс-службы московского управления МВД Владимир Васенин.

По его словам, правоохранители готовятся перевезти задержанного в отделение полиции.

«Мужчина — это житель России, он сюда приехал из другого региона», — сказал Васенин.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в Москве на улице Земляной Вал неизвестный мужчина, угрожая взрывом бомбы, попытался захватить в заложники шесть человек в отделении «Альфа-банка».

Сотрудники полиции задержали злоумышленника.

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