Москва, , 16:48 — REGNUM В результате проведенной правоохранительными органами спецоперации в одном из московских отделений «Альфа-банка», где мужчина удерживал заложников, никто не пострадал. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД.

«В результате проведенной операции пострадавших среди сотрудников банка, посетителей и сотрудников правоохранительных органов нет», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный злоумышленник захватил отделение банка, расположенного на Земляном Валу в центре Москвы. Сообщалось, что мужчина взял в заложники до шести человек и требовал крупную сумму денег. Он также заявил, что здание заминировано.

Сотрудниками полиции было принято решение о штурме здания через чёрный вход отделения банка. Злоумышленник был задержан, в помещении был обнаружен муляж взрывного устройства.

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