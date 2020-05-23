Москва, , 15:57 — REGNUM В результате штурма отделения «Алфьа-банка» в Москве никто не пострадал, сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Спецназ штурмом взял отделение банка и задержал мужчину, который угрожал бомбой. Отмечается, что задержанный находится в неадекватном состоянии — его направят на экспертизу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в МВД поступило сообщение о мужчине в одежде разносчика еды, которой зашел в отделение «Алфьа-банка» на Земляном валу и заявил, что у него находится бомба. Сотрудники банка успели нажать кнопку и покинуть здание.

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