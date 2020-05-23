Салехард, , 15:29 — REGNUM На Ямале 23 мая действует семь природных пожаров на общей площади 560 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ЯНАО.

Все пожары сосредоточены на территории Красноселькупского района на значительном удалении от населённых пунктов и месторождений. В ликвидации огня участвуют 50 человек, а также задействованы четыре вертолета Ми-8.

Напомним, в ЯНАО объявлен пожароопасный сезон до 1 октября 2020 года. Соответствующее постановление подписано главой региона Дмитрием Артюховым.

Общая группировка противопожарных сил и средств по сравнению с 2019 годом увеличена и составляет 638 человек и 96 единиц техники. Кроме того, сформирован оперативный штаб ЯНАО для координации сил и средств пожаротушения.