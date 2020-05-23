Москва, , 15:23 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали мужчину, попытавшегося захватить отделение одного из банков. Об этом 23 мая сообщает «Комсомольска правда».

По предварительным данным, правоохранители не обнаружили взрывного устройства, о котором заявил злоумышленник, — на нем был муляж.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая СМИ сообщили о захвате отделения «Альфа-банка» мужчиной в одежде разносчика еды. Он зашел в банк и заявил, что заминирован. По словам директор по маркетингу и коммуникациям банка Алекся Гиязова, все сотрудники и клиенты покинули здание учреждения.

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