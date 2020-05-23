Уфа, , 15:23 — REGNUM Подозреваемого в поджоге автомобиля бизнесмена задержали в Калининградской области. Об этом 22 мая сообщает пресс-служба областного УМВД РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, 29 апреля стражи порядка получили информацию о том, что в посёлке Кумачёво горит автомашина «Газель». В результате огонь повредил заднюю часть автотранспортного средства. Кроме этого у машины сгорело заднее колесо.

В ходе экспертизы было установлено, что автомобиль подожгли. Вскоре был установлена и личность подозреваемого мужчины 27-и лет, ранее не судимого.

По предварительной версии, у мужчин произошел конфликт из-за нерешенного денежного вопроса. Поэтому подозреваемый решил поджечь автотранспортное средство, считают следователи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам умышленного повреждения чужого имущества.

Расследование дела продолжается.

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