Москва, , 15:12 — REGNUM Захвативший отделение Альфа-банка в центре Москвы злоумышленник заявил, что здание заминировано, сообщили в пресс-службе столичного главного управления МВД.

«Поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной Вал вошел неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный злоумышленник захватил отделение банка, расположенного на Земляном валу в центре Москвы. Сообщалось, что мужчина взял в заложники до шести человек и потребовал крупную сумму денег. В настоящее время с мужчиной ведутся переговоры.

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