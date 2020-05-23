Москва, , 15:11 — REGNUM Сообщение о заминированном человеке в одном из отделений банка в Москве подтвердили в МВД. Об этом 23 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.

Соответствующее сообщение поступило в службу «02». Сообщается, что в отделение банка, расположенное по улице Земляной вал, вошел неизвестный с сумкой одной из компаний по доставке еды и заявил, что он заминирован.

Напомним, 23 мая СМИ сообщили о захвате отделения «Альфа-банка». По словам директора по маркетингу и коммуникациям банка Алекся Гиязова, все сотрудники и клиенты покинули здание учреждения.

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