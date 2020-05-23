Москва, , 15:05 — REGNUM Все сотрудники и клиенты отделения «Альфа-банка» в Москве, который был захвачен неизвестным, покинули здание. Сообщил Forbes директор по маркетингу и коммуникациям кредитного учреждения Алексей Гиязов.

«Этот человек зашел в отделение, все сотрудники и клиенты его покинули, он забаррикадировался стульями, какие у него требования пока не ясно», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестный злоумышленник захватил отделение банка, расположенного на Земляном валу. Сообщалось, что мужчина взял в заложники до шести человек и потребовал крупную сумму денег.

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