Москва, , 14:52 — REGNUM Среди посетителей банка, захваченного неизвестным злоумышленником, остался один молодой человек 26 лет, сообщает 23 мая «Московский комсомолец».

Отмечается, что все сотрудники банка вышли через черный ход. По данным издания, злоумышленник зашел в отделение банка как обычный клиент — он одет в зеленую форму доставщика еды.

Мужчина сел в зале ожидания. Сотрудники спросили о цели визита. В ответ мужчина заявил, что у него в сумке бомба и посоветовал вызвать полицию.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 в полицию поступило сообщение о захвате отделения «Альфа-банка» по адресу Земляной вал, дом 41. Сотрудники правоохранительных органов уже вступили в переговоры.

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