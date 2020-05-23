Киев, , 14:52 — REGNUM Возле офиса председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука в Киеве произошёл взрыв. Об этом сообщил журналист Андрей Павловский 23 мая в своём Telegram-канале.

«По словам прохожих, вначале были слышны националистические лозунги, потом взрыв», — сказано в сообщении.

По словам журналиста, полиция успела задержать двух человек, остальным удалось скрыться.

Экс-депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук, возле офиса политика проходил какой-то пикет. Позже Павловский опубликовал кадры драки возле офиса. На видео видны несколько десятков неизвестных, которые жгут так называемые «фаеры» и дымовые шашки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что украинские власти не хотят выполнять Минские соглашения и останавливать войну в Донбассе.

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