Москва, , 14:41 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Москвы вступили в переговоры с предполагаемым захватчиком заложников в «Альфа-банке», сообщает «Московский комсомолец».

По предварительные данным, к отделению «Альфа-банка» выехал специальный отряд быстрого реагирования Росгвардии. Инцидент произошел по адресу Земляной вал, дом 41.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая в московском отделении «Альфа-банка» на Земляном валу неизвестный злоумышленник взял в заложники несколько человек и пригрозил взорвать банк.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве полиция проверяет сообщение о захвате заложников в банке