Москва, , 14:39 — REGNUM На место захвата заложников в отделении «Альфа-банка» в центре Москвы выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Росгвардии, об этом 23 мая сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что злоумышленник захватил до пяти заложников в здании банка, расположенном на Земляном валу, и угрожает взорвать кредитное учреждение.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудница банка успела позвонить в полицию и сообщить о случившемся. В настоящее время на месте работают полицейские, с захватчиком начались переговоры.

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